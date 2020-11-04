أفراح في الجونة.. مستقبل نسرين طافش ومفاجأة بشرى وزواج درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي انتهت منذ أيام قليلة، العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الأفلام التي عُرضت لأول مرة بالمهرجان ومشاركة العديد من النجوم المصريين والعرب والأجانب وتكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما والمناقشات الثقافية والفنية.

كما احتفلت عدد من الفنانات بارتباطهن بشريك العمر في الجونة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز النجمات اللاتي أعلنّ ارتباطهن في الجونة:

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نسرين طافش

الأمر بدأ مع الفنانة السورية نسرين طافش، التي حرصت على المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي والمشاركة في فعالياته، وعلى هامشها أجرت مكالمة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي"، وكشفت عن نيتها الزواج في عام 2021، دون أن تكشف تفاصيل عن الزوج المنتظر.

بشرى

في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، فاجئ سالم هيكل مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، الفنانة بشرى وقدم لها خاتم الخطبة وهو جالسًا على ركبتيه مما أدخلها في حالة بُكاء، ولكن سرعان ما تداركت الموقف وعلقت بطريقتها الفكاهية المعتادة: "الخاتم ده بكام؟".

درة

حرصت دُرة على حضور حفل ختام مهرجان الجونة، ومع انتشار العديد من الأقاويل التي تفيد باستعدادها للزواج نفت درة في أكثر من تصريح صحفي مؤكدة إنها ستعلن عندما تريد، ولكن فاجئت الجميع بحفل زفافها أمس الأثنين، على المهندس هاني سعد بأحد الفنادق الكبرى بالجونة.