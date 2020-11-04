فن ومشاهير

نشوى مصطفى تعلن إصابتها بكورونا

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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى مساء اليوم  الثلاثاء عن إصابتها بفيروس المستجد.

 

وقالت نشوى، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" : «أدعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة

لسه طالعة وللاسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى».

 

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وكانت الحكومة حذرت أكثر من مرة بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، وغرامة 4ألاف جنيه لمن يخالف تلك الاجراءات.

 

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