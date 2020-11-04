«أسود فاتح» يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

لفت مسلسل «أسود فاتح» منذ حلقاته الأولى الأنظار على منصة شاهد الالكترونية، وأثارت أحداثه الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا لما تداوله من مشاهد مميزة وأداء مختلف لابطال العمل

، وهو من بطولة هيفاء وهبى ومعتصم النهار وأحمد فهمى وشريف سلامة وروجينا ونانسى صلاح وصبرى فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف: أمين جمال وإخراج: كريم العدل، ويعرض عبر صفحة شاهد Vip.

هيفاء وهبى أكدت سعادتها بعرض المسلسل فى هذا التوقيت بعيداً عن شهر رمضان، وقالت ان المسلسل ينافس نفسه الآن، على عكس الاعمال الكثيرة التى تعرض فى الشهر الفضيل، والجمهور سيتابعه بشكل أفضل.

وأضافت أن عرض المسلسل على المنصات الرقمية مهم للغاية فى هذا العصر، وكنت على دراية مسبقة بأننا سنتجه إلى إعطاء المنصات الرقمية موقعاً أكبر فى يومياتنا، وأعتقد أن تلك المساحة ستتّسع أكثر مستقبلاً.

وعن دورها فى العمل قالت: أجسد دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير «نبيل نور الدين»، وتنشأ خلافات بينها وبين شقيقها الذى يجسد دوره «شريف سلامة»، بعد أن يقرر والدها تسليمها إدارة شركاته مبكراً، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض

رانيا لظروف ستغير حياتها، خاصة عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاماً عليها المواجهة بدهاء، وأضافت ان الشخصية من لحم ودم، طبيعية، طيبة وتتسم بالعناد فى الوقت نفسه.

وعن اختلاف المسلسل عن أعمالها السابقة، قالت: أعجبنى فى المسلسل أن أحداثه غير متوقعة، والجمهور نفسه لن يتوقع ما سيحدث، فهو مسلسل مختلف فى كل تفاصيله ويتناول شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها مُظهرةً طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضاً فى الظهر، والعمل أحداثه واقعية تتشابك الأيدى ما دام هناك مصالح مشتركة، ولا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضاً عندما تقتضى الحاجة إلى ذلك.

وعن التعاون مع المخرج ماندو العدل قالت: أنا سعيدة للتعامل مع المخرج الشاب وهو من أقرب المخرجين إلى قلبى على المستوى الشخصى، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسئولية، وهو مخرج ذكى، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبدياً اهتماماً كبيراً براحة الممثل حتى إن جاء ذلك على حساب مجهوده

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وطاقته وصحته كمخرج.

فيما عبر الفنان أحمد فهمى عن سعادته بعرض العمل وقال: الدور مختلف عن كل ما قدمته سابقاً، لذا جمعتنى أكثر من جلسة عمل مع المخرج محمد العدل وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائى للشخصية.

أما عن الشخصية، قال: ألعب دور خالد نعمان، وهو رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التى يملكها والد رانيا، وخالد رجل طموح ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها ويبرّر لنفسه الأساليب التى يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه.

وأثنى فهمى على التعامل مع هيفاء، قائلاً: «عن أدائها كممثلة فهي مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة ونكتشف فى سياق الأحداث كيف تفرض الظروف أن يجتمع خالد برانيا، وكيف سيتصدى للمشاكل مع شقيقها سيف».

وأكد الفنان شريف سلامة أن عرض العمل على المنصات الإلكترونية فى صالحه، لأن المستقبل لهذه المنصات وأضاف: أنا من مشتركى منصة شاهد منذ فترة طويلة، وتحديداً قبيل بدء عرض أحد مسلسلاتى عليها، وقد شدّتنى نوعية الأعمال المعروضة على «شاهد»، وأعتقد أنه سيكون لها شأن أكبر فى المرحلة القادمة.

وعن شخصية سيف قال: غريبة وردود فعلها غير متوقعة، فهو شخص ذكى ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التى يتدخل فى تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدى والنزاع حاضران دائماً بينهما.