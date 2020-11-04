حنان مطاوع : لقب كوكب الشرق شرف عظيم

البطولة المطلقة فى عمل كبير أمل يراودنى. و«القاهرة كابول» محطتى القادمة

«ابن الوز عوام» عبارة تنطبق على الفنانة حنان مطاوع فهى ابنة النجم الراحل كرم مطاوع والفنانة القديرة سهير المرشدى، كما أنه لا يختلف أحد على موهبتها فهى فنانة من العيار الثقيل، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بدور «أمل» الذى قدمته بتلقائية وبساطة جعلتها تستولى على قلوب المُشاهد خلال أحداث حدوتة «أمل حياتى» ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».

ويشار إلى أن مسلسل «إلا أنا» ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة فى علاقتها بالمجتمع.

فمنذ عرض الحلقات الأولى ويتصدر المسلسل تريندات مؤشر البحث العالمى «جوجل» بشكل يومى لما تتناول أحداثه حول شخصية «أمل» التى تجسدها حنان مطاوع التى تتهم بجريمة سرقة تدخل على أثرها الحبس للتحقيق معها، فى إطار من الدراما الاجتماعية.

وتجسد النجمة حنان مطاوع، خلال الحكاية شخصية فتاة تعيش فى حى الجمالية، تعمل فى حرفة شاقة لتحسين دخل أسرتها، حتى تصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال فى المجتمع.

وتكشف حنان فى حوارها لـ «الـوفـد» عن أسباب تقديمها حكاية أمل حياتى، والصعوبات التى واجهتها، كما تتحدث عن تعليقها بعد إطلاق لقب أم كلثوم الفن عليها، بالإضافة إلى كواليس المسلسل، وكيف جاء استعدادها لشخصية أمل، وتكشف أيضًا عن الجديد لديها خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

< فى البداية.. ما تعليقك على إطلاق الجمهور عليكِ لقب أم كلثوم الفن؟

- فى الحقيقة مبسوطه جدًا لهذا اللقب وممتنة للجمهور وأتمنى أن أصبح جديرة بهذا الشرف العظيم، فأنهم لم يختاروا فقط شخصية عملاقة وكبيرة ولكن أيضًا أعشقها فكوكب الشرق بالنسبة لى رمز كبير أوى أتمنى أصبح ربعه.

< ما الذى حمسك لتقديم حكاية «آمل حياتى» ضمن مسلسل إلا أنا؟

- بصراحة عندما تم عرض على

فكرة حكاية «آمل حياتى» نالت إعجابى كثيرًا، نظرًا لأنها قصة اجتماعية ويوجد العديد منها نراها فى حياتنا اليومية.

< وكيف تابعتِ ردود فعل الجمهور عن حكاية «أمل حياتى»؟

- بصراحة عندما تابعتِ ردود الفعل شعرت بسعادة كبيرة سواء من رأى النقاد والإعلام والجمهور فى الشارع والسوشيال ميديا عن الحكاية وكنت ممتنة جدًا لكل ما قيل عنى.

< ماذا عن استعدادك لشخصية أمل فى الحدوتة؟

- بصراحة من وجهة نظرى أن الفنان مثل الحصالة والكاميرا دائمًا يخزن داخله ما يراه من الآخرين من أفراحهم وأحزانهم وأوجاعهم وأحلامهم ومشاعرهم بشكل عام وعندما يأتى دور إليه مناسب لهؤلاء الشخصيات يسترجع ما خزنه بداخله من ذكريات وملابسات مشابه ويقوم بتخليق الشخصية عقب ذلك.

< حدثينا عن كواليس حكاية أمل حياتى؟

- الكواليس كانت ممتعة ولطيفة، والجميع كان يحرص على التعاون بحب وذلك لنجاح العمل ككل فأن هذه الأجواء تكون ضمن أسباب نجاح العمل فى النهاية.

< هل هناك تشابه بين شخصية أمل فى الحدوتة وحنان مطاوع؟

- بالفعل هناك تشابه فى بعض النقاط ولكن ليس كبير إنما التشابه بشكل عام لا إطلاقًا.

< ماذا عن التصوير فى زمن فيروس كورونا المستجد؟

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- الجميع كان يحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للحفاظ على سلامة الجميع.

< «أمل حياتى» تصدر تريندات السوشيال ميديا منذ انطلاق حلقاته حتى انتهائها.. هل توقعتِ ذلك؟

- بصراحة شديدة أنا لم أتوقع شيئا دائمًا فأنا أمل وأحلم فقط وأجتهد فى تقديمى للدور وأترك الباقى على الله لأن النجاح فى النهاية من عنده فقط، كما

أن أفعل ذلك حتى عندما يأتى النجاح أشعر بالسعادة من ناحيته وعندما لم يأت لم أحبط بتوقعى ذلك.

< ما المشهد المحبب بالنسبة لحنان مطاوع خلال الحكاية؟

- فى الحقيقة جميع مشاهد العمل محببه بالنسبة لى لأنها شخصية حميمة أوى ورقيقة وجدعة، بالإضافة إلى ذلك فإن الدور كله ببساطته صعب.

< هل حنان مطاوع صادفت شخصية حقيقية مثل أمل؟

- آه من الممكن أن أكون صادفت شخصيات جدعة مثلها وتخاف على أخواتها وتتكفل بهم ماديًا ومعنويًا ولكن ليس بظروف شخصية امل بشكل كامل.

< هل نرى حنان مطاوع الفترة القادمة فى بطولات مطلقة لأعمال أكبر؟

- بالتأكيد سيحدث ليه لا، فأن أمل حياتى تعتبر ثالث بطولة مطلقة أقدمها، فكان قبلها كل من بت القبايل ونصيبى وقسمتك.

< وما رأيك فى الأعمال التى أصبحت تحتوى على العديد من الحكايات مثل «إلا أنا»؟

- هذه الأعمال محببه ولطيفة فهى سلسلة وتحتوى كل حكاية على حدوتة واقعيه وتجذب المُشاهد من خلال المحتوى المقدم والسلس فى وقت واحد.

< وما رأيك فى الأعمال التى أصبح يتم طرحها مؤخرًا عبر المنصات الإلكترونية؟

- أرى ان المنصات الإلكترونية هى القادم ومحققة حاليًا نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية للأعمال التى تم عرضها خلاله مؤخرًا، فكلها فترة ويأتى ذلك بديل للتليفزيون.

< وما الدور الذى تتمنين تقديمه خلال الفترة المقبلة؟

- أحب تقديم جميع الشخصيات التى تمس وتلمس الشارع فإن البشر أغنية جدًا ومتنوعون، وهناك العديد من الأعمال التى أحلم بتقديمها.

< ماذا عن كواليس التحضير لأغنية ابنتك «أماليا» فى عيد ميلادها؟

- لم أحضر لشىء لهذه الأغنية فهى جاءت هدية من أبنة خالة والدتى لأماليا فى عيد ميلادها الأول وطلبت منى غناءها وقمت بسماع الأغنية وغنائها خلال يوم واحد ولم أكن أنوى نشرها ولكن من فعل ذلك زوجى أمير اليمانى نظرًا لإعجابه الشديد بها فهى كانت عملاً أسرياً وصدفة بحتة.

< وما الجديد لديكِ خلال الفترة المقبلة؟

- أواصل حاليًا تصوير مسلسل «القاهرة كابول» الذى كان انقطع تصويره لعدة شهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونقوم حاليًا بعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

< وما طبيعة دورك فى القاهرة كابول؟

- لا أتحدث عن دورى فى عمل قبل انطلاق عرضه ولكنه عمل كبير وضخم على مستوى التأليف والإخراج والتمثيل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.