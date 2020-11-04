ويجز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن ويجز، عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بمدينة الجونة، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "ويجز": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل .. ربنا يعافينا كلنا". كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل .. ربنا يعافينا كلنا". Advertisements يذكر أنّ ويجز قدم الأغنية الدعائية لفيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، كما قدم مؤخرًا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية "سالكة".

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