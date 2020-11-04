ويجز يثير الجدل على السوشيال بعد إصابته بكورونا في مهرجان الجونة

أثار مغني الراب ويجز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تداولت انباء عن إصابته بـفيروس كورونا خلال وجوده في مهرجان الجونة السينمائي.
وأعلن المغنى ويجز، إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في مدينة الجونة، مطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد منسلامتهم، خاصة أنه خالط الكثير منهم الأيام الماضية.
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وكتب ويجز عبر حسابه الشخصى على "انستجرام": يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أيحد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".
يذكر أن ويجز قدم الأغنية الدعائية لفيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.
وكان آخر أعمال الفنان ويجز أغنية سالكة بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، التي حققت نجاحا بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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