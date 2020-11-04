مريام فارس تشارك جمهورها أول فيديو مع مولودها الجديد

شاركت الفنانة اللبنانية مريام فارس، أول فيديو مع مولودها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "ميريام" على الفيديو: "أعيش أفضل أيام حياتي Advertisements مع حياتي". مع حياتي". يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس لم تكشف عن حملها نهائيًا خلال الفترة الماضية، وفاجئت جمهورها بالولادة، وتعرضت بعدها للعديد من التعليقات الساخرة، بعد إعلان إنجابها طفلها الثاني من زوجها داني متري وأطلقت عليه إسم دايف.



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