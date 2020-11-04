خالد سليم يكشف تفاصيل حفله بدار الآوبرا المصرية

روج النجم خالد سليم لحفله القادم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ٢٩، التي تقام في الفترة ١ وحتى ١٠ نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "سليم" البوستر الدعائي للحفل، معلقًا: " يوم عيد ميلادي السنة دي مختلف..

سعيد جدًا إني هبقى مع الجمهور بغني وبنحتفل بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرون في دار الأوبرا المصرية ".

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء

الجمعة القادم، ٦ نوفمبر.

وفي سياق آخر، كان قد بدأ النجم خالد سليم منذ فترة في تصوير مشاهده بمسلسله الجديد "جمال الحريم"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بطولته خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، دينا فؤاد، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.