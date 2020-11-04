مزيكا تطرح كليب رامى عياش"دقي يا مزيكا"

طرح اليوم فيديو كليب "دقي يا مزيكا" للمطرب اللبناني رامى عياش عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، و المحطات الإذاعية. أغنية "دقى يا مزيكا" إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى إنترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبدالرحمن رشدى، وتوزيع موسيقي نابلسي، وإخراج مريم الباجورى، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن. وألحان عبدالرحمن رشدى، وتوزيع موسيقي نابلسي، وإخراج مريم الباجورى، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن. وكان قد قام "رامي" بغنائها لأول مرة في حفلى افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي في Advertisements دورته الرابعة، وكانت المفاجأة هى ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم يسرا، ليلى علوي، بشرى، أروى جودة، أمينة خليل، جمال سليمان، محمد فراج، باسل خياط، تارا عماد، إنجي المقدم، رايا أبي راشد، هيلدا خليفة، سلمى أبوضيف وباسل الزارو. دورته الرابعة، وكانت المفاجأة هى ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم يسرا، ليلى علوي، بشرى، أروى جودة، أمينة خليل، جمال سليمان، محمد فراج، باسل خياط، تارا عماد، إنجي المقدم، رايا أبي راشد، هيلدا خليفة، سلمى أبوضيف وباسل الزارو.

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