أسطورة كرة القدم الأرجنتينية سيخضع لعملية جراحية

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مارادونا
ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا سيخضع في غضون ساعات، لعملية جراحية بسبب ورم دموي في الدماغ.
وكان ليوبولدو لوكي الطبيب الخاص لمارادونا، قد صرح في وقت سابق اليوم للصحفيين، بأن النجم الأرجنتيني يرغب بمغادرة المستشفى بعدما بات يشعر بتحسن عقب يوم من العلاج بسبب معاناته من فقر دم وجفاف.
وكان أسطورة كرة القدم الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ60 نقل أمس الاثنين إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بحسب لوكي الذي استبعد وجود أي علاقة بين وضعه الصحي الحالي وفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الأرجنتين، واضعا جزءا كبيرا منها في الحجر.
واحتشد مناصرو نجم الأرجنتين الأول في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي خارج العيادة لتقديم الدعم والتمنيات بالشفاء وقال لوكي “أكثر ما يحتاج له هو الدعم من الجمهور”.
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