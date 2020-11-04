تراند اليوم : موعد وقناة العرض الجديد لمسلسل “بـ100 وش”.. شاهد

أعلنت قناة cbc عن إعادة عرض المسلسل الكوميدي “100 وش” عبر شاشتها نظراً للنجاح والشهرة الكبيرة الذي يحققها حتى الآن منذ عرضه الأول في رمضان 2020.

وسيبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “100 وش” عبر قناة cbc من السبت للأربعاء، بدء من السبت المقبل 14 نوفمبر.

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يذكر أن مسلسل “بـ100 وش” تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين،

علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.