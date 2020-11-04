تراند اليوم : ريهام عبد الغفور تلفت الأنظار بنحافتها.. إتفرج

لفتت الفنانة ريهام عبد الغفور الأنظار إليها خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

شاركت ريهام جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها بنحافة ملحوظة أبهرت متابعيها.

ووجهت ريهام الشكر لمدربة الصحة التي تتعاون معها لتصل إلى هذا الجسد والرشاقة.

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على جانب آخر، كشفت ريهام عبد الغفور عن مشاركتها في مسلسل “إلا أنا”، وأعلنت أنها تستعد لتصوير حكاية جديدة من حكايات المسلسل.

يضم مسلسل “إلا أنا” بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، مع مؤلف ومخرج، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها،

وتم عرض حكايات هى “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش و”لازم أعيش” لجميلة عوض.