تراند اليوم : هادي الجيار يبدأ تصوير مشاهده في “الإختيار 2” نهاية نوفمبر.. شاهد

بدأ فريق عمل مسلسل “الإختيار 2” تصوير مشاهد المسلسل تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، وذلك بعد الإستقرار على أبطال العمل، فبخلاف كريم عبد العزيز وأحمد مكي، تعاقدت الشركة المنتجة مع محمد فراج وإنجي المقدم وهادي الجيار.

وكشف هادي الجيار لـ”ET بالعربي” عن تفاصيل دوره في المسلسل، فيقوم بدور والد أحد شهداء الداخلية وبالتحديد أحد ضباط الأمن المركزي والذي يجسد دوره في المسلسل أحمد مكي، وذلك على عكس ما تم تداوله في بعض المواقع عن قيام أحمد مكي بدور أحد الإرهابيين.

ومن المقرر أن يبدأ هادي الجيار التصوير نهاية الشهر الجاري على أن يستمر التصوير إلى بداية الشهر المقبل.

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