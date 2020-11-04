شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد خلال بروفات حفله المقرر يوم الجمعة القادم بدار أوبرا الإسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دار أوبرا الإسكندرية، بروفات حفل الفنان أحمد سعد بمشاركة نجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل الفنان أحمد سعد يوم الجمعة القادمة ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية ال 29 المقام فى الفترة من 1 الى 10 نوفمبر الجارى.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية، إلى أن الحفلات تقام وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، حيث تستضيف دار أوبرا الإسكندرية 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي ، وهم الفنان مدحت صالح ، الفنان على الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنانة نادية مصطفى، الفنان احمد ابراهيم، عازف الكمان جهاد عقل، الفنان أحمد سعد بالإضافة الى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وقد أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مسبقا أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات، واشارت الى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح ، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية احد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية .



اثناء البروفة



احمد سعد مع الرفقة

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أحمد سعد



البروفات النهائية



بروفات الحفل



بروفات أوبرا الاسكندرية