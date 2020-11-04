شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تتألق فى جلسة تصوير أنيقة وهادئة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة سهر الصايغ لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على خلاف إحدى المجلات العربية الشهيرة، وظهرت سهر بإطلالة أنيقة مرتدية فتسان "بينك"، حيث يأتي ذلك بعد حضورها النصف الثانى من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أختتم يوم الجمعة الماضى.

وكان تليفزيون ”الخليج 365” قد القتى مع سهر الصايغ على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث عبرت فى البداية عن سعادتها البالغة من ردود الأفعال التي تلقتها على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى مهرجان الجونة، حيث قالت:"سهر الصايغ عايزة أقولهم أنا والله قريت الكومنتس وعايز أقولهم شكرا جدا جدا، ويارب أكون واحد على عشرة من اللى أنتوا كتبتوه، بجد دى شهادة أعتز بها ومبسوطة جدا يارب أفضل كدة دايما.



سهر الصايغ

وعن العريس الذى من الممكن أن تختاره خلال تواجدها فى مهرجان الجونة، قالت الفنانة سهر الصايغ:" إنها من الممكن أن تختار نجيب ساويرس، من المؤكد عشان المجوهرات التي تحلم بها"، وعن اختيارها لأغنية مناسبة تقدمها لفيروس كورونا، قالت الصايغ: هختار ليها أغنية "أنتى أى كلام".

وفى سياق آخر تستكمل سهر عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى، والذى تقوم ببطولته مع سامح حسين، ويوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، إعداد وإخراج إسلام امام.

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جلسة تصوير سهر الصايغ



الفنانة سهر الصايغ