شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان وكايلي جينز وديفيد شويمر يحثون الأمريكيين على المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث عدد من مشاهير الفن الأمريكيين، معجبيهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت الثلاثاء، لانتخاب رئيس للبلاد ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



كورتني كارداشيان

وشاركت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان، جمهورها صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة :" يوم انتخاب سعيد! اخرج وصوّت إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. صوتك مهم. صوتك له قوة. كل صوت مهم"، فيما نشرت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينز مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري حثت فيه معجبيها على المشاركة في الانتخابات.



الممثل ديفيد شويمر

فيما نشر الممثل ديفيد شويمر صورة له عبر انستجرام موجها رسالة إلى جمهوره بشأن الانتخابات الأمريكية قائلا: "صوتت مبكرًا! انضم إلى شارك في العملية ومارس واجبك المدني، وصوّت!".



كايلي جينز

كما وجهت النجمة العالمية كاردي بي رسالة إلى الأمريكيين حثتهم فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليا وينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر إنستجرام شددت فيه على ضرورة المشاركة في الانتخابات.

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أحدث ظهور لكايلي جينز

وطمأنت كاردي بي البالغة من العمر 28 عامًا، متابعيها بأنه كان هناك القليل من وقت الانتظار في مركز الاقتراع المحلي، حيث صورت نفسها وهي تخبر المعجبين: "مرحبًا يا رفاق، لقد قمت بالتصويت، لقد كان الأمر سهلا- أصعب جزء كان الخروج من السيارة"، مضيفة عبر انستجرام :"اذهبوا للتصويت".