شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك عن تصوير الجزء الجديد من جيمس بوند: ستصدم عندما تشاهد الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم المصري العالمي رامي مالك، غلاف مجلة British GQ بإطلالات أنيقة، وتحدث رامي خلال حواره مع المجلة عن تأثير فيروس كورونا على حياته، قائلا: "كان من الرائع قضاء الوقت مع عائلتي في الأيام القليلة الماضية، حتى مع ارتداء الأقنعة".

رامي مالك

ويتواجد رامى مالك حاليًا في لوس أنجلوس للعودة إلى العمل، حيث يقيم فى الجناح الفندقي في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أجل تصوير الجزء الجديد من جيمس بوند No Time To Die، سيلعب الفائز بجائزة الأوسكار دور الشرير في الفيلم الذي تأخر كثيرًا في موعد طرحه، في حين تعرض رامي مالك لشائعات لا نهاية بخصوص الفيلم، وردًا على كل التكهنات، قال الممثل لـ GQ: "دع الشائعات تنتشر، لأنه بغض النظر عما تتوقعه من هذا الفيلم، ستصدم عندما تشاهد الفيلم، لن أضيف أي وقود لهذا الحريق".



رامي مالك

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.



رامي مالك

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبًا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أبريل المقبل.

يشارك أيضًا في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريسج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.



رامي مالك

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية أن فيلم الأكشن والإثارة الجديد No Time to Die بطولة النجم العالمى دانيال كريج، يحصد حوالى 600 مليون دولار حصيلة العرض على منصات البث العالمية، مثل نتفليكس وApple، والمقرر طرحه فى أبريل عام 2021 فى صالات العرض السينمائى.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

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رامي مالك

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.



رامي مالك



رامي مالك



رامي مالك