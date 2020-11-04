خالد سليم: عيد ميلادى السنة دى مختلف لأنى هغنى مع الجمهور بمهرجان الموسيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم خالد سليم عن جاهزيته لحفله القادم ضمن حفلات الدورة الـ 29 من مهرجان الموسيقى العربية التي تقام في الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر الحالى، حيث أطلق "سليم" البوستر الخاص بالحفل معلنا عن إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة من مساء الجمعة القادمة 6 نوفمبر.
وعلق خالد سليم على حفله من خلال حسابه الرسمي عبر فيس بوك وكتب: "يوم عيد ميلادي السنة دي مختلف، سعيد جدا إن هبقى مع الجمهور بغني وبنحتفل بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين في دار الأوبرا المصرية.. مستنيكم كلكم".
وفى سياق آخر يواصل خالد سليم تصوير دوره في مسلسله الجديد "جمال الحريم" مع اللبنانية نور بقيادة وتأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
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