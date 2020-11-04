شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: عيد ميلادى السنة دى مختلف لأنى هغنى مع الجمهور بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم خالد سليم عن جاهزيته لحفله القادم ضمن حفلات الدورة الـ 29 من مهرجان الموسيقى العربية التي تقام في الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر الحالى، حيث أطلق "سليم" البوستر الخاص بالحفل معلنا عن إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة من مساء الجمعة القادمة 6 نوفمبر.

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وعلق خالد سليم على حفله من خلال حسابه الرسمي عبر فيس بوك وكتب: "يوم عيد ميلادي السنة دي مختلف، سعيد جدا إن هبقى مع الجمهور بغني وبنحتفل بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين في دار الأوبرا المصرية.. مستنيكم كلكم".