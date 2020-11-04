شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يشارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز ومكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم رياض الخولي، إلى أسرة مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد الخولى شخصية محورية ضمن أحداث المسلسل المنتظر، الذى يكتب له السيناريو والحوار هانى سرحان، ويخرجه بيتر ميمى.

وكانت أسرة المسلسل قد بدأت التصوير خلال الأيام القليلة الماضية، وفى السياق ذاته، تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات، حيث مازالت هناك قائمة كبيرة من الممثلين سينضمون للعمل خلال الأيام المقبلة، فضلا عن عدد كبير من النجوم سيشاركون في المسلسل كضيوف شرف، وبدأ تصوير المسلسل يوم السبت المقبل بمشاهد جمعت كريم ومكى فقط.

وكانت قد أعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا العمل خلال اليومين الماضيين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.

وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار.