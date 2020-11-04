شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي توجه رسالة إلى الأمريكيين حول الانتخابات الرئاسية: اذهبوا للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية كاردي بي رسالة إلى الأمريكيين حثتهم فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليا وينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر إنستجرام شددت فيه على ضرورة المشاركة في الانتخابات.

وطمأنت كاردي بي البالغة من العمر 28 عامًا، متابعيها بأنه كان هناك القليل من وقت الانتظار في مركز الاقتراع المحلي، حيث صورت نفسها وهي تخبر المعجبين: "مرحبًا يا رفاق، لقد قمت بالتصويت، لقد كان الأمر سهلا- أصعب جزء كان الخروج من السيارة"، مضيفة عبر انستجرام :"اذهبوا للتصويت".

وانطلقت الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما بدأت عمليات فرز أصوات الناخبين المشاركين في التصويت المبكر، مساء لثلاثاء، في ولايات فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، وذلك بعدما أظهرت الإحصاءات مشاركة 100 مليون ناخب أمريكي في تلك العملية، قبل انطلاق التصويت ظهر اليوم.

Advertisements



كاردي بي توجه رسالة إلى الأمريكيين

ومساء اليوم، أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، معرباً عن ثقته الكاملة في الفوز بتلك الانتخابات وتمديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية، حيث قال ترامب لأعضاء فريق حملته أنه واثق من تحقيق نتائج إيجابية فى هذا السباق الانتخابي، مثلما حدث من قبل، فى إشارة إلى الانتخابات السابقة التى نافس خلالها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحقق فوزاً ساحقاً.

وجدد ترامب تعهده بالتوصل للقاح لوباء كورونا فى وقت قريب، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحملة وجموع الشعب الأمريكي، مؤكدا أنه لم يكن يقبل أن يكون هناك تجاوزاً في ملف تمويل حملته الانتخابية، قائلاً: كان بمقدوري أن أصبح ملك التمويلات لكنني لم أفعل.. من السهل أن اتصل بشركات وول ستريت لأقول لهم أرسلوا الأموال لكن هذا خطأ وسيخل بميزان التعاملات وهو ما لا أقبله".



كاردي بي في أحدث ظهور لها