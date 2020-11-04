شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تهنئ مى عز الدين وأسرة "خيط حرير": اتفرجت واتعلقت بالمسلسل.. عمل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة زينة على تهنئة صديقتها النجمة مى عز الدين وأسرة "خيط حرير" على المسلسل الذى انطلق عرضه أمس الإثنين على قناة ON حيث كتبت على حسابها بموقع "إنستجرام"، المرة دي ببارك لمي بعد ما اتفرجت واتعلقت بالمسلسل كمان "خيط حرير" كده مبروك بجد عمل رائع ومحترم مبروك يا حبيبتي مبدعة وقمر".

وأكلمت تهنئتها لباقى فريق العمل وكتبت:"مبروك للفنانة الكبيرة حبيبة قلبي سوسن بدر، ومبروك لصديقي المحترم محمود عبد المغنى أنت خطير، مبروك لكل نجوم العم، مبروك للمخرج إبراهيم فخر مبدع كالعادة، مبروك لجميع أفراد العمل ومهندس الديكور: محمد مارو أحسنت.



زينة تهنىء مى عز الدين

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

وفى سياق آخر صورت النجمة زينة عدد من مشاهدها في فيلم "النهاردة يوم جميل" الذى تقوم ببطولته ويشاركها باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومن إخراج نيفين شلبي ومقرر عرضه في المهرجانات السينمائية.