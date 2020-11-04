شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان لجمهور مهرجان الموسيقى العربية: وحشتونى وبحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة كارمن سليمان حفلها الغنائى على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "كلام كلام" بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، وبعدها قالت لجمهورها: "وحشتونى أوى بقالنا كتير ما اتقبلناش وإن شاء الله تتبسطوا بالحفلة، وسعيدة بالغناء فى مهرجان الموسيقى.. بحبكم".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة – الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن دورة هذا العام تعتبر استثنائية فى ظل الظروف التى مررنا بها وانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القائمين على الأوبرا نجحوا فى إحياء العديد من الحفلات هذا العام، على مسرح النافورة فى الهواء الطلق، لافتة إلى أنه نفس المسرح الذى سيقام عليه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.

وكرم القائمون على المهرجان عددا من الشخصيات الفنية المهمة التى أثرت فى الحياة الغنائية واكتشاف عدد من المطربين، ومن هؤلاء المكرمين الموسيقار محمد سلطان وحلمى بكر وجمال سلامة، وفريق الأصدقاء وهم منى عبد الغنى وحنان وعلاء عبد الخالق الذى اعتذر بسبب ظروف خاصة به، والموسيقار يحيى مهدى، محمد قطب، عازف الكمان محمود عثمان، عازف الناى محمد عبدالنبى، الباحثة ماجدة عبدالسميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربى مصطفى عمرى، الشاعر بخيت بيومى.

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جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.

وأيضًا على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدى.