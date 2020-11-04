شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة درة تحسم جدل الزوجة الثانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة التونسية درة، على شائعات كونها زوجة ثانية، بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد، وهو الأمر الذى يجرمه القانون التونسى.

وكشفت الفنانة درة، خلال مداخلة تليفونية مع إحدى الإذاعات التونسية، أن زوجها هانى سعد مُطلق وزواجها منه هو قرار لبداية حياة جديدة لكليهما.

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وطالبت درة جمهورها وكذلك الصحفيين والإعلاميين، باحترام حياتها الشخصية وعدم التدخل فيها، مؤكدة أن "كونها فنانة وشخصية عامة، يعنى أن تسأل فى أعمالها، ولا يعطى الحق للتدخل فى حياتها".