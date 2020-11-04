شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تكشف عن فيديو لمولودها الجديد وتعلق: أعيش أفضل أيام حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن أول فيديو يجمعها برفقة طفلها الثانى المولود حديثا "داف"، وظهرت ميريام وهى تحمل ابنها وتعانقه، إلا أنها لم تظهر وجه الطفل، وعلقت على الفيديو قائلة: "أعيش أفضل أيام حياتى".

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وكانت ميريام فارس فاجأت جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، ليكون ثانى أطفالها بعد "جايدن".

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: "Dave Metri .. 20 – 10 –2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".