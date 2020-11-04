شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول رد من مطرب الراب ويجز بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا حرص مطرب الراب ويجز على طمأنة جمهوره، موضحا أن حالته مستقرة ووضعه الصحى جيد حتى الآن، ويتمنى الشفاء من الفيروس في أقرب وقت.

وقال ويجز من خلال فيديو عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام: "أحب أشكر كل الناس اللى دخلت تطمن عليا، والوضع مش صعب ومافيش أي مشاكل، على أمل أن احنا نعدى الشوية دول ونطلع نجاتيف ونبتدى نغزو العالم مرة أخرى".

وكان المغنى ويجز كشف عن إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في مدينة الجونة، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامتهم، خاصة أنه خالط الكثير منهم الأيام الماضية، وكتب "ويجز" عبر حسابه الشخصى بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

يذكر أنّ ويجز قدم الأغنية الدعائية لفيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، كما قدم مؤخرًا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية "سالكة".