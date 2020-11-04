شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يشوق متابعيه بصورة من Red Notice مع ذا روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي رايان رينولدز عن صورة من فيلمه الكوميدي الجديد Red Notice الكوميدي والمقرر عرضه على Netflix ، والذي يشارك أيضًا في بطولته دوين جونسون و جال جادوت.



Red Notice

واضطر صناع الفيلم إلى إيقاف الإنتاج في وقت سابق من هذا العام بسبب جائحة COVID-19، حيث أنهى رينولدز العمل علي المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك قام بمشاركة لقطة جديدة على Instagram لإثارة حماس متابعيه.

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و Red Notice تدور أحداثه في عالم الجريمة الدولية، بعد الإخطار الأحمر الصادر عن الإنتربول والذى يعتبر بمثابة تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المطلوبين في العالم والقبض عليهم".

كان من المقرر توزيع الفيلم في الأصل بواسطة Pictures Universal ،لكن الاستوديو رفض الميزانية الكبيرة التي تتراوح بين 125 و 150 مليون دولار.