شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تعتذر لحبيبها بعد إعلان حبها لخطيبها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت النجمة العالمية ليدى جاجا لحبيبها مايكل بولانسكي بعد أن قالت إنها تحب كثيرًا خطيبها السابق ليدي جاجا تايلور كيني، وذلك خلال مؤتمر ضمن حملتها لدعم جو بايدن في بيتسبرج، وذكرت جاجا أنها كانت تعيش على بعد بضع ساعات مع كيني في لانكستر بولاية بنسلفانيا، قائلة "لقد أحببته كثيرًا، ولم ينجح الأمر.. لكني ما زلت أحب فتى في بنسلفانيا، ثم غيرت "جاجا" حديثها لتعود إلى ما جاءت من أجله: "أنا أحب جو! لذا فإن جو هو فتى بنسلفانيا الجديد" في إشارة إلى المرشح الرئاسي جو بايدن.

جاجا ومايكل بولانسكي

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وتواصل النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، وكانت قد نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو لها تقول به: "أنا أصوت لصالح أمريكا، ما يعني أنني أصوت لجو بايدن "وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا ، فأنا أشجعك على التصويت".



ليدي جاجا وخطيبها السابق تايلور كيني

وكانت النجمة العالمية ليدي جاجا، قد نشرت صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :"هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن".



ليدي جاجا

وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.