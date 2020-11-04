شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مسلسل "Game of Thrones": اغتصابى لـ"سانسا" كان أسوأ يوم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم إيوان رايون، بطل مسلسل Game of Thronesمن خلال استضافته في برنامج Phil and Holly إن اليوم الذي قام فيه بتصوير مشهد اغتصاب الشخصية التي يجسدها رامزي بولتون، لشخصية "سانسا" التي قدمتها صوفي تورنر، هو أسوأ يوم في حياته المهنية.

وأضاف إيوان أنه مشهد صعب جدًا وكان عليه أن يقدمه بصدق ليخدم الدور، مشيرًا إلى أنه أبقى والدته خارج هذا الأمر ولم يتركها تشاهد الحلقة لأنه يعتقد أنها ليست في حاجة لمشاهدتها، خاصة أنها ستراني ابنها وستكون قلقة ما أفعل ولن تفصل بين شخصيتي الحقيقية وبين الدور الذى أقدمه.

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جدير بالذكر أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة ومنذ ظهور مسلسل الفنتازيا والخيالGame of thrones ، وهو متربع على عرش الأكثر ترشيحاً وحصداً لجوائز الإيمي من كل عام، وبالتالي فإن الشبكة الأمريكية HBO المنتجة للعمل الدرامي الأشهر في التاريخ هي المتربعة على عرش المنصات الإلكترونية في المسابقة الأشهر في الدراما من كل عام.

وكان قد حصل الموسم الثامن والأخير من Game of thrones، تقييم سلبي وانتقادات واسعة، لتصل بالمسلسل لأقل مستوياته منذ طرحه فى 2011، كما حصد على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB بعد ان كان يتربع على عرش أكثر المسلسلات حصولاً على تقييم فى التاريخ.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذي بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.