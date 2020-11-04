شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى.



نشوى مصطفى

وقدمت نشوى مصطفى مسلسل اذاعى في شهر رمضان الماضى بعنوان "بينى و بينك" وشارك في بطولتها وخالد سرحان، وسلوى عثمان، ومنير مكرم، ومحمد عبد الجواد، وناهد رشدى وآخرون، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب خاصة مايتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى تكتبة الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن،

وكان آخر أعمال نشوى مصطفى مسرحية "عطل فنى" التي تم عرضها في السعودية، وهى بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

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