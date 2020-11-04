شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مجدى يعقوب لـ تامر حسنى: مساعدتك بتخلينا نقدر نداوى قلوب أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، على توجيه الشكر للنجم تامر حسنى، بعد طرحه أغنية "فرصة عمر" للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب، وعلقت المؤسسة على ما كتبه تامر حسنى تعليقاً على الأغنية: "شكرًا من قلب كل واحد موجود في مؤسسة مجدى يعقوب على مجهودك في الحملة دى ودعمك لينا يا تامر وشكرًا أكتر أنك مصدق رسالتنا ودورنا مع الأطفال.. مساعدتك دى بتخلينا نقدر نداوى قلوب أكتر وأكتر.



رد مجدى يعقوب على تامر حسنى

أغنية "فرصة عمر" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد، وهى إهداءً من النجم تامر حسنى للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب، حيث كتب طرح تامر الأغنية على صفحته بموقع "فيس بوك" وعلق عليها: "لكل أطفالنا الملايكة أصحاب عمليات القلب المفتوح.. فخور باختياري عشان أكون صوت الحملة الجديدة للدكتور العظيم مجدي يعقوب".

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وأضاف تامر: "فخور أنى أوصّل من خلال صوتي الفكر النفسي الراقي اللي الدكتور مجدي عايز يقوله لكل طفل يحمل علامة خياطة عملية القلب المفتوح، إن العلامة دي متزعلكش بالعكس دي بعد ربنا بقت سبب في أنك تعيش، علامة لازم تحبها وتعرف ان ربنا جعلها سبب عشان تكبر وتحقق أحلامك وتبني مستقبل جميل وتخلف أولاد يكونوا فخورين بيك، انتظروا (فرصة عُمر) الإعلان الجديد الخيري لمركز مجدي يعقوب العالمي.

وطرح تامر حسني مؤخراً أغنية "بألف سلامة" ثالث أغانى ألبومه الجديد "خليك فولازى"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل أغنيتين "مبطلناش إحساس"، "فجاة افترقنا" وحققت الأغانى نجاحاً كبيراً على يوتيوب ومنصات الأغانى.