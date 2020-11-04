شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور هيل تحث الأمريكيين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية: قوموا بواجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت النجمة والسوبر موديل العالمية تايلور هيل جمهورها ومعجبيها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لها معلقة: "اليوم هو يوم التصويت.. كل صوت يحتسب.. قوموا بواجبكم".



تايلور هيل عبر إنستجرام

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وانطلقت الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما بدأت عمليات فرز أصوات الناخبين المشاركين في التصويت المبكر، مساء لثلاثاء، في ولايات فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، وذلك بعدما أظهرت الإحصاءات مشاركة 100 مليون ناخب أمريكي في تلك العملية، قبل انطلاق التصويت ظهر اليوم.



النجمة تايلور هيل

ومساء اليوم، أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، معرباً عن ثقته الكاملة في الفوز بتلك الانتخابات وتمديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية، حيث قال ترامب لأعضاء فريق حملته أنه واثق من تحقيق نتائج إيجابية فى هذا السباق الانتخابي، مثلما حدث من قبل، فى إشارة إلى الانتخابات السابقة التى نافس خلالها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحقق فوزاً ساحقاً.

وجدد ترامب تعهده بالتوصل للقاح لوباء كورونا فى وقت قريب، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحملة وجموع الشعب الأمريكي، مؤكدا أنه لم يكن يقبل أن يكون هناك تجاوزاً في ملف تمويل حملته الانتخابية، قائلاً: كان بمقدوري أن أصبح ملك التمويلات لكنني لم أفعل.. من السهل أن اتصل بشركات وول ستريت لأقول لهم أرسلوا الأموال لكن هذا خطأ وسيخل بميزان التعاملات وهو ما لا أقبله".