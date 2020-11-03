هل تتوقع ديبيكا بادكون وزوجها طفلهما الأول؟.. اكتشف

رنا صلاح الدين - متى تأتي الأخبار السارة؟.. هكذا بدأ نجما بوليوود ديبيكا بادكون ورانفير سينغ معاناتهما في طرح والاستماع إلى هذا السؤال بشكل متكرر حول الأنجاب أو حتى الإعلان عن نبأ الحمل وذلك بعد زواجهما العام الماضي في نوفمبر.
وفقًا لتقرير نُشر في Deccan Chronicle، فإن ديبيكا ورانفير في طريقهما لاحتضان الأبوة في العام المقبل. قال مصدر مقرب من ممثلة Padmaavat، إن ديبيكا ترفض كل الأدوار بعد النتهاء وعلرض فيلمها Chhapaak.
وفي هذا الصدد، تشير التقارير أن ديبيكا تحاول إبطاء عجلة العمل والحصول على استراحة بغية الاطمئنان من ناحية الحمل.ليس ذلك فحسب، قبل بضعة أسابيع، كتبت الممثلة تعليقًا تقول فيه "Hi Daddie" على صفحة زوجها النجم رانفير سينج الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مما جعل معجبيها يتساءلون عما إذا كانت على وشك أن تصبح أمًا.
ردًا على تعليق ديبيكا، الذي تم نشره مع رمز تعبيري للأطفال، ورمز تعبيري للقلب، رد رانفير بقوله: "هاي بيبي". وهو ما دفع جميع المتابعين ليظنوا أن الثنائي ينتظر بالفعل طفلهما الأول العام المقبل.
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