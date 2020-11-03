أميتاب باتشان متهم بإيذاء مشاعر الهندوس في برنامجه "من سيربح المليون"

رنا صلاح الدين - تقدمت إحدى المنظمات الهندية ببلاغ ضد ضد فريق (KBC) برنامج "من سيربح المليون" بنسخته الهندية، من تقديم النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان في مركز شرطة لاتور.

في البلاغ بحسب صحيفة إنديا توداي الهندية، قال ابهماني باوار أن أميتاب باتشان قد طرح سؤالًا في حلقة من حلقات برنامجه مؤخرًا التي تم بثها على تلفزيون سونى. زعم فيه تلميحات تقلل من شأن بعض أن الكتب المقدسة المرتبطة بالهندوسية. حسبما ذكر المتحدث باسم المنظمة.

كما تعرض النجم السبعيني بالاساءة لمشاعر قطاع كبير من الهندوس في أثناء محاولته التحدث عن أوجه الشبه بين الهندوس والبوذيين. مما قد يبدو أنه مؤامرة على المعتقدات.

فيما أكد مصدر شرطي أن الشرطة لم تحرر بلاغا بشأن الشكوى المكتوبة المقدمة لكنها قبلتها لحين البت في أمرها.

يُشار الى ان باتشان يعتبر أحد أعظم الممثلين تأثيرا في السينما الهندية، كما حصد الفنان جوائز قيمة عديدة عبر مسيرته الاحترافية والفنية، وحصل أميتاب على جائزة بادما شري من الحكومة الهندية.