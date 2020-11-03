القبض على الممثل فيجاي راز بعد تحرشه بفتاة كومبارس.. فيديو

رنا صلاح الدين - بعد أن أصبحت أنباء تهم التحرش الجنسي واتهامات ألاغتصاب شائعة مؤخرًا في صناعة السينما في بوليوود؛ لم نعد نتفاجأ بظهور المزيد من هذه النوعيات من الجرائم اللاأخلاقية.

مؤخرًا، ألقت الشرطة الهندية القبض على ممثل بوليوود فيجاي راز فيما يتعلق بقضية تحرش جنسي جديدة، وقعت أحداثها في ولاية ماديا براديش.

وذكرت التقارير الواردة أن الممثل اُعتقل من داخل فندق في مدينة جنديا في ولاية ماهاراشترا. تحت مزاعم أنه تحرش بأحد أفراد طاقم التمثيل، وهي إمرأة شابة تعمل كومبارس في أثناء تصوير فيلم Sherni.

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وقالت الضحية أن الممثل تحرش بها في أثناء تصوير "Sherni". وأفاد تقرير في وكالة الأنباء IANS أنه تم إطلاق سراح راز بعد ذلك بكفالة على ذمة التحقيقات.

فيما تحدث شهود عيان مشيرين أن الشرطة اقتادت الممثل فيجاي راز، الذي شوهد مؤخرًا في فيلمي "Lootcase" و"Gulabo Sitabo"، من فندق في جنديا في ولاية ماهاراشترا. قال مسؤولو الفندق إن الممثل البالغ من العمر 57 عامًا قد تحرش بفتاة كومبارس تعمل معه. بعد إلقاء القبض عليه ليل الاثنين، توقف تصوير الفيلم.