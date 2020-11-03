محاولة أخيرة من براد بيت لإصلاح خلافاته مع أنجلينا جولي

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير أن نجم هوليوود براد بيت زار منزل زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي في محاولة لإصلاح خلافاتهما في معركة حضانتهما على الأطفال.

التقى نجم "ذات مرة في هوليوود" وجهًا لوجه مع أنجلينا جولي لحل المشكلات المتعلقة بمعركتهما في المحكمة، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

يمر كل من بيت وجولي، اللذان تواصلا مع بعضهما البعض منذ طلاقهما في عام 2016، بفترة مريرة من حياتهما حيث يخوضان معركة قضائية بشأن حضانة أطفالهما الستة.

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في الشهر الماضي احتدم الخلاف بينهما، حيث دعا الممثل البالغ من العمر 56 عامًا وزوجته السابقة الشهود إلى استجوابهم أمام قاض خاص في أثناء النظر في قضيتهما.

وزعمت وسائل الإعلام أن بيت شوهد يزور منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، حيث تعيش مع أطفالها الستة: مادوكس، 19، باكس، 16، زاهارا، 15 عامًا، شيلوه، 14 عامًا، وتوأم فيفيان ونوكس، 12 عامًا.

جاء ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه أنباء انفصال الفائز بجائزة الأوسكار عن عارضة الأزياء الألمانية المتزوجة نيكول بوتورالسكي، 27 عامًا، بعد زوبعة استمرت ثلاثة أشهر.