نشوى مصطفى تعلن إصابتها بكورونا: الفيروس راجع بشدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، إصابتها بفيروس كورونا، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وقالت نشوى مصطفى: "ادعولى.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش وخللو بالكم كورونا رجعت بشدة". واختتمت: "ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي".



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