بُشرى تكشف لمصراوي كواليس خطبتها في الجونة وهذا سبب بكائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، عن كواليس إعلان خطبتها في ختام الدورة الرابعة من المهرجان التي انتهت منذ أيام.

وقالت بشرى، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها فوجئت بزميلها الفنان خالد الصاوي يطالبها بخلع كمامة الوجه قبل أن يمسك يدها ويقتادها على السجادة الحمراء، وسط مجموعة من زملائهما الفنانين، ليتقدم حبيبها ويطلب يدها للزواج أمام أعين الجميع، مضيفة: "حصل زي ما شفتم في الفيديو".

وعن سبب بكائها لحظة ركوع رجل الأعمال سالم هيكل، على ركبة واحدة حاملا خاتم زواج، ليطلب خطبتها، (هي العادة المتعارف عليها لدى الغرب في طلب الزواج)، قالت بشرى: "الموقف كان مفاجئ ومهيب وغير متوقع وكنت في مود الشغل وفاكرة إن في حد وقع وإحساس المسؤولية هو سيد الموقف وفجأة لقيت الحال غير الحال زي ما ظهر في الفيديو".

وتعقيبًا على سؤالها للعريس أثناء بُكائها بطريقة فكاهية عن ثمن الخاتم الذي قدمه لها، قالت: "دي روح المنتج اللي جوايا مع بعض الكوميديا".

أما عن فكرة إعلان الخطبة في حفل ختام الجونة فأكدت بُشرى أن الفكرة تعود للفنان خالد الصاوي وزوجته وشريف رمزي قائلة: "المتآمرين مشكورين خالد الصاوي وزوجته وشريف رمزي، وغيرهم بس لسه معرفتش".

وشهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضورا مكثفا من الفنانين في مصر والوطن العربي، ومن الجوائز التي منحها مهرجان الجونة، جائزة "سينما من أجل الإنسانية" لفيلم "200 متر" الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، وجائزة أفضل فيلم آسيوي لفيلم "احتضار"، أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب الفنان الفلسطيني علي سليمان، وأفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش.