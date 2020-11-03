"الفيروس رجع بشدة.. ادعولي ألم رهيب".. نشوى مصطفى تعلن إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نشوى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مشاركتها في مسرحية "عطل فني" مع النجوم: شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، تأليف أمير طعيمة، وإخرج أوتاكا.