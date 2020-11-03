محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تعرض الفنان هاني رمزي للعديد من الانتقادات بسبب اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار"، الذي اعتبره بعض الليبيين سخرية من رمز الجهاد الليبي عمر المختار.
ومن جانبه قدم هاني رمزي اعتذارًا لمن فهم أنه يقصد السخرية من الرمز الليبي عمر المختار من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أعتذر لكل اللي فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار وأوكد أن الفيلم ليس له علاقة به".
وأضاف: "نحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد؛ ولذلك سنغير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري".
وكان هاني رمزي قد أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم "عمر المحتار"، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب الكثيرون بإيقاف العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيلم "عمر المحتار".. هاني رمزي: أسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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