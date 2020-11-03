اللواء خالد فودة يلتقي برئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي لوضع الاستعدادات النهائية للدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

التقى اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لوضع الاستعدادات النهائية واستقبال مدينة شرم الشيخ للدورة الخامسة التي ستنطلق يوم 16 نوفمبر وتستمر حتى 20 من نفس الشهر .

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم للدورة الخامسة لإنجاح المهرجان لما له من وجود أرضية كبيرة له على أرض الواقع وفي الشارع بمحافظة جنوب سيناء، ويعد هذا المهرجان من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، لتطوير الشكل الفني والثقافي للمحافظة.

ووجه المحافظ جميع قيادات المحافظة، بتقديم كافة التسهيلات وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الأربع دورات السابقة برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد أرجئت بسبب جائحة كورونا وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي .