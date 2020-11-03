"الكينج" محمد منير يودع هاني ثابت بكلمات باكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: بكلمات باكية ودع "الكينج" النجم محمد منير، صديقه رجل الأعمال هاني ثابت صاحب شركة سونار للإنتاج الغنائي والموسيقي. وكتب الكينج عبر صفحاته علي مواقع التواصل "فيسبوك" و"تويتر" كلمات لرثاء صديقه، وقال: في كنيسة قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلى مثواه الأخير". وتابع "هل تعرف يا هاني كيف سأفتقدك سأظل حتى لقاءنا أتذكرك واذكرك.. بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها". وكان هاني ثابت أنتج للنجم محمد منير ٦ ألبومات، هي: (علموني عنيكي 1977، بنتولد 1978، شبابيك 1981 والذي حقق أعلى مبيعات في مصر، اتكلمي 1983، بريء 1986، وسط الدايرة 1987".



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