تراند اليوم : شاهد.. فنانة عالمية تهيين المصريين بزييها الجديد

أثارت أخت كيم كارداشيان الصغيرة، كلوي كارداشيان، جدلا واسعا بعد نشرها صورا بزي كليوباترا.

وتلقت كلوي تعليقات سلبية على الصور الجديدة التي ظهرت فيها مع ابنتها ترو ووالدها لاعب كرة السلة تريستان تومسون.

وتألقت كلوي في زي ذهبي يتكون من حمالة صدر وتنورة طويلة مع فتحة عالية وعباءة. بالإضافة إلى صنادل ذات كعب عال وأقراط ضخمة وتاج.

وقارنت نجمة تلفزيون الواقع نفسها بالملكة المصرية كليوباترا. واتهمها المشتركون بالتملك الثقافي (المفهوم الذي بموجبه يعتبر استعارة أو استخدام عناصر ثقافة ما من قبل أعضاء ثقافة أخرى ظاهرة سلبية)، وقال الناشطون، أنه ليس لها الحق في تسمية نفسها كليوباترا، لأنها ليست مصرية. وبرأيهم، أهانت النجمة التلفزيونية شعب دولة أخرى بهذه الطريقة.

وعلق البعض: "كلوي، أنت وتريستان مهرجان"، "هذا تملك!"، "ثقافتي ليست زيك الغبي"، "منذ متى أصبحت مصرية؟"، وكتب آخرون، "من الأفضل أن ترتدي زي المهرج" و"على الأرجح، سيتعين عليك حذف هذا المنشور، لأن ملابسك تشكل مشاكلا باستمرار"، و"صورك مسيئة".

هذا وأصيبت كلوي كارداشيان بفيروس كورونا في أوائل شهر مارس/ آذار واتبعت العزل الصحي لمدة 16 يوما.