حالة من القلق … فنان يعلن إصابته بكورونا وكان حاضرا في مهرجان الجونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

اختتم مهرجان الجونة السينمائي، برنامج عروض أفلام نسخته الرابعة، الجمعة، بعرض أربعة عشر فيلما، من بين حوالي 65 فيلما من 42 دولة.

وجرى عرض الأفلام طوال أيام وليالي المهرجان (23- 31 تشرين الأول) المقام على شواطئ محافظة البحر الأحمر المصرية.

أعلن فنان كان من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي في مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد، طالبا من كل من خالطه إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكتب المطرب “ويجز” عبر خاصية الاستوري على موقع “إنستغرام” “يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا”، بحسب موقع “المصري اليوم”.

وأمس الأول، السبت، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، واختتم دورته الرابعة مساء الجمعة الماضية.

وقال العدل في منشور عبر “فيسبوك”: “الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة”.

وتابع مناشدا الحضور بتوخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة: “يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد”.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة مساء الجمعة، وسط حضور العديد من الفنانين والفنانات، مثل آسر ياسين ورانيا يوسف وإلهام شاهين وأحمد مالك وخالد الصاوي ويسرا وأصالة نصري ورامي عياش ورزان مغربي ودرة.