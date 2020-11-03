شاهد..ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات

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ميلانيا ترامب
أدلت السيدة الأولى الأميركية، ميلانيا ترمب، الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الأميركية التي يخوض غمار المنافسة فيها الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن .
وأدلت ميلانيا بصوتها في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وظهرت السيدة الأولى بفستان أبيض وبيج وهي ترتدي نظارات شمسية.
دوره، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن تفاؤله وثقته بأنه سيفوز في الانتخابات الأميركية، وقال لشبكة فوكس نيوز “لدي شعور جيد للغاية حيال فرصي بالفوز”.
كما توقع الربح في ولايات رئيسية مهمة، من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا.
ويسعى ترمب إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض يستكمل فيها مشاريعه التي كان حقق جزءا منها في ولايته الأولى، إلا أنه تعثر لاحقاً مع تفشي وباء كورونا حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة.
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