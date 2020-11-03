شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يوضح لـ الخليج 365 موقفه بعد الانتقادات الليبية من فيلمه "عمر المحتار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أعلن النجم هانى رمزى اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار" اعتبره الشعب الليبي وعدد من القيادات إسقاطًا على البطل الليبى عمر المختار الذى حارب الاحتلال الإيطالى .

من جانبه تحدثنا مع النجم هانى رمزى وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الناس فهمت الموضوع سخرية ولم أقصد إهانة أي شخص خاصة أن عمر المختار رمز من رموز الوطن العربي كلنا نفتخر به، والفيلم ليس له أي علاقة بالاسم.

وأضاف ليس لدي مانع في تغيير اسم الفيلم ونسعى لوضع اسم جديد، وعاملين فيلم يسعد الناس، والشعب الليبي على رأسي من فوق وأكن لهم كل الاحترام والتقدير خاصة انه أعطاني حب ولا يمكن أخزله.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب أكثر من عامين ونصف منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع وآخرون ومن إخراج إيهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.

وأكد النجم هاني رمزي في تصريحات سابقة أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأشار هانى إلى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عام، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.