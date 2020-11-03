شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يطرح "دقى يا مزيكا" كليب مهرجان الجونة السينمائى 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبناني رامى عياش كليب أغنية "دقى يا مزيكا" الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ومن الفنانين الذين ظهروا في الكليب يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، هيلدا خليفة، ليلى علوى، رايا أبى راشد، إضافة إلى نجيب وسميح ساويرس.

وتقول كلمات الأغنية:

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات

حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

مش قادر استنا خلاص لما ارجع والاقيني وسط اللمه

والشامي علي المغربي يتجمع واللي اطفي يرجع يتلمع

مش جايز الافلام دي وجدها بيجيب العشاق علي طيفها

مين فينا كان مشتاق مره وماشفش حبيبوه في حواديتها

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا

في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

أعرب المطرب رامى عياش، عن سعادته لإحيائه حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، كما توجه بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين، حيث كتب رامى عياش، عبر حسابه بموقع تويتر:" فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين".