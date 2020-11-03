تامر حسني يُغني “فرصة عُمر” لحملة “مجدى يعقوب للقلب”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت مؤسسة “مجدى يعقوب للقلب” أغنية “فرصة عُمر” بصوت النجم المصري تامر حسني، وهي الأغنية الرسمية للحملة الجديدة للدكتور مجدي يعقوب.

وأعرب تامر حسني عن سعادته باختياره ليكون صوت هذه الحملة الإنسانية التي تحمل رسالة سامية لكل طفل يحمل علامة خياطة عملية القلب المفتوح، بأن هذه العلامة هي إشارة إلى قوّرة كل طفل تمكن من تجاوز العملية واستكمال حياته بشكل طبيعي.

ونشر تامر فيديو الإعلان عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” وعلّق: “لكل اطفالنا الملايكه اصحاب عمليات القلب المفتوح… فخور بإختياري عشان اكون صوت الحمله الجديده للدكتور العظيم مجدي يعقوب و أوصّل من خلال صوتي الفكر النفسي الراقي اللي الدكتور مجدي عايز يقوله لكل طفل يحمل علامة خياطة عملية القلب المفتوح”.

وأضاف: “إن العلامه دي متزعلكش بالعكس دي بعد ربنا بقت سبب في انك تعيش، علامه لازم تحبها وتعرف ان ربنا جعلها سبب عشان تكبر وتحقق احلامك وتبني مستقبل جميل وتخلف اولاد يكونوا فخورين بيك، (فرصة عُمر ) الإعلان الجديد الخيري لمركز مجدي يعقوب العالمي”.

نفيد بالذكر أن أغنية الإعلان، “فرصة عُمر” من كلمات أمير طعيمه، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.

