باسم ياخور في “الدنيا علّمتني”.. “انكتب لي عمر جديد”

متابعة بتجــــــــــــرد: عندما تضع الحياة الإنسان أمام العديد من التجارب فلا بد له من أن يتعلم منها. وهذا ما حصل مع الفنان السوري باسم ياخور الذي كشف عن حادثة بسيطة أنقذت حياته في برنامج “الدنيا علمتني” الذي يُعرض على شاشة MBC.

وبدأ ياخور الحلقة بعبارة “انكتب لي عمر جديد”، بالإشارة إلى تجربة مرّ بها كادت أن تودي بحياته.

ولفت ياخور إلى أن الموقف كان بسيطا لكنه ترك أثراً فيه على مدى سنوات، وهذا الموقف كان السبب ببقائه على قيد الحياة.

في التفاصيل وخلال تصوير عمل، كان أحد الفنيين يتواصل معه طوال النهار، ووصفه ياخور بأنه شخص لطيف ولكن لديه إلحاح غير مسبوق.

وتابع: “كان يريد أن يعرض عليّ أمراً ويستشيرني فيه، وبما أنني كنت مشغولاً بالتصوير طلبت منه أن نتحدث لاحقاً ولكنه لم يكل ولم يمل، وبقي طوال النهار يذكرني بأنه يريد التحدث معي، الأمر الذي أزعجني”.

في نهاية اليوم المتعب الذي مرّ به باسم ياخور، اختار إحدى السيارات لتقلّه إلى سيارته المركونة خارج دمشق، وبالتأكيد فضّل أن يختار السيارة التي ستسلك طريقاً أقرب إلى سيارته ليذهب إلى بيته، ليُفاجأ بالشخص نفسه يُلّح عليه لينزل ويركب معه في السيارة الأخرى ليخبره عن الموضوع الذي يشغل باله، عندها اضطر لأن يوافق على طلبه، ثم يكتشف لاحقاً أن الموضوع كان عادياً جداً.

عندما وصل إلى منزله وخلد للنوم، تلقى ياخور اتصالاً من الشخص نفسه يخبره بأنه لا يوجد تصوير في اليوم التالي، وبعد استفساره عن السبب أخبره بأن السيارة الثانية التي كان صعد إليها في البداية قد تعرضت لحادث سير وتوفي كل من كان فيها.

وأشار ياخور إلى أن هذه التجربة تركت أثراً كبيراً في حياته على الرغم من بساطتها، والدنيا علمته أن يقدّر أبسط الأشياء.