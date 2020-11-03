أزمة قلبية تنهي حياة الممثل البريطاني جون سيشنز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الكوميدي البريطاني جون سيشنز، في منزله بجنوب لندن إثر إصابته بأزمة قلبية.
وأعلن أليكس إيروين، وكيل أعمال الممثل الراحل، الثلاثاء، أن سيشنز توفي، الإثنين، عن عمر يناهز 67 عاما، مضيفا أنه سيترك فراغا كبيرا.
وولد سيشنز في اسكتلندا، واشتهر بأدواره في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل "سبيتيج إيمدج".
وقدم أيضا العديد من العروض الفردية في مسارح "ويست إند" في لندن خلال الثمانينيات.
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