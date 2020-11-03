شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ينضم لمسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، في بطولة مسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وجاء تعاقد عبد الجليل بعدما انضم كل من حنان مطاوع وعدد أخر من الشباب.
وفى السياق ذاته، يسافر مخرج العمل أحمد خالد موسى إلى لبنان اليوم الثلاثاء، لمعاينة باقى أماكن التصوير، فضلا عن الاشراف على الديكورات والملابس وخلافه، خاصة أن المسلسل يدور في إطار شعبى، وهو ما يتطلب بناء ديكورات شعبية وحارة تظهر بشكل حقيقى.
يشار إلى أن عمرو عبد الجليل، يعرض له حالياً فيلم "الخطة العايمة" ويشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن توتة، وعلى ربيع، وغادة عادل، وعدد كبير من الفنانين، إخراج معتز التونى، وحقق الفيلم ما يقرب من 6 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض .
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